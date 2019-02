NASA supreendida por aurora boreal em forma de dragão

Uma aurora boreal com a forma da cabeça de um dragão iluminou de tons esverdeados o céu da Islândia e a NASA não tardou a partilhar o fenómeno nas redes sociais.

No site da NASA, pode ler-se que "a aurora foi causada por um buraco na coroa do Sol que expeliu partículas carregadas num vento solar que seguiu um campo magnético interplanetário em mudança para a magnetosfera da Terra". Assim que as partículas entraram em contacto com a atmosfera da Terra, emitiram luz, tornando visível a aurora.

As auroras boreais são um fenómeno frequente, mas a NASA afirma que esta apareceu num "momento inesperado", porque, "até ao momento, não se tinham registado manchas solares no sol, em fevereiro", ou seja, surgiu num período de baixa atividade solar.