O seu próximo aumento pode vir a ser decidido pela Inteligência Artificial

É tudo uma questão de pôr a inteligência artificial a trabalhar no departamento de recursos humanos. E, segundo um trabalho publicado pela Bloomberg, o Watson pode vir a ser um excelente aliado na altura de decidir quem deve ser aumentado.

De acordo com a empresa informática norte-americana IBM ('International Business Machines'), o Watson consegue estimar o desempenho de um funcionário com 96% de precisão e, com base nessa informação, que performance o trabalhador terá no futuro.

A ferramenta já está a ser usada dentro de portas. Utilizando inteligência artificial, o software Watson Analytcis olha para os projetos e trabalhos de um colaborador, para inferir quais são as suas qualidades e competências. Além disso, vasculha o sistema de treino de funcionários da IBM para perceber se algum deles aprendeu a fazer algo novo.

Os dados são entregues em folha aos gestores de recursos humanos, que levam em conta o que o Watson diz acerca desses funcionários na altura em que um bónus, uma promoção ou uma subida de ordenado estão a ser decididos.

Em suma, a IBM pergunta ao Watson o que o computador considera que cada empregado irá fazer no futuro.

A ferramenta estará a funcionar tão bem que, em breve, em vez de estar atenta apenas aos 380 mil colaboradores desta empresa, o sistema pode começar a fazer parte dos recursos humanos de muitas outras em todo o mundo.

Em breve, a inteligência artificial, as máquinas, podem decidir quanto é que os humanos vão ganhar. Ou se merecem uns euros a mais no final do mês...

Com isto, esperamos não ter estragado as férias a ninguém.