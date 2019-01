"Olha o robô." O amigo tecnológico que chegou para ajudar os idosos

O envelhecimento da população deixa uma grande margem para o crescimento da robótica social e os investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) acreditam que este é um caminho para o futuro: robôs que ajudam os mais velhos nas tarefas do dia-a-dia.

A partir desta ideia, a universidade está "a desenvolver sistemas robóticos que possam ajudar em algumas tarefas, aliviando o esforço na prestação de cuidados de saúde a esta população".

Reportagem de Paula Dias no lar do Centro Social e Paroquial de Santo António, em Vila Real

No lar do Centro Social e Paroquial de Santo António, em Vila Real, circulam já, junto dos idosos, dois robôs de telepresença.

O objetivo dos robôs de telepresença é facilitar a comunicação entre os idosos e os seus familiares. Cada robô possui "um ecrã onde é possível visualizar a face do familiar ou do amigo que entra em comunicação com o idoso que se encontra no lar". Para isso, basta que o familiar ou amigo instale a aplicação do robô no seu smartphone - que é "uma aplicação como outra qualquer que temos nos nossos telemóveis", garante Vítor Filipe, investigador da UTAD.

"A partir desse momento, pode estabelecer uma ligação com o robô e até movimentá-lo pelos corredores e pelas salas do lar, para se dirigir ao local onde se encontra a pessoa com quem se pretende comunicar", adianta Vítor Filipe.

O robô desenvolvido pela UTAD que pretende ajudar os idosos Foto: DR

O investigador conta que, ao início, a reação foi de desconfiança: "São pessoas que não nasceram com estas novas tecnologias digitais e, portanto, sentem-se, por vezes, um bocadinho retraídas". O investigador acredita, no entanto, que "com o hábito, esta tecnologia é muito bem aceite".

Os mais velhos apreciam esta proximidade e os seus familiares também, mas os investigadores sublinham que o robô não substitui as visitas aos idosos. "É apenas mais uma forma de aproximar os familiares e os amigos do idoso que está no lar", refere o investigador.

Os dois robôs vão continuar no lar do Centro Social e Paroquial de Santo António durante mais dois meses e depois os idosos e os seis familiares irão avaliar como correu a experiência e como pode ainda ser melhorada.

Ainda não testado pelos idosos foi o robô-protótipo que tem o intuito de ajudar os mais velhos a tomar os medicamentos. "Uma das dificuldades da população idosa é conseguir cumprir os horários de medicação previstos", constata Vítor Filipe, apontando que, muitas vezes, os idosos "esquecem-se ou acabam por trocar medicamentos".

"O que nós pretendemos deste robô é que venha a conseguir identificar o idoso a partir da análise de imagens faciais, reconhecer as embalagens de medicamentos que a pessoa toma e, à hora devida, procurar o medicamento, recolhê-lo e dirigir-se ao idoso para o entregar", explica.

O robô está ainda em fase de testes, e vai precisar de mais algum tempo até estar no terreno. Os investigadores da UTAD querem, primeiro, ter toda a tecnologia afinada, para evitar correr qualquer risco - até porque, caso o robô se engane, "uma troca de medicamentos pode ter consequências graves". Além disso, a universidade aguarda ainda mais financiamento para conseguir continuar a desenvolver o robô, que tem "custos elevados".

Mais longe ainda está a hipótese de começar a criar robôs que desenvolvam laços afetivos com os idosos, mas Vítor Filipe não tem dúvidas: "É para aí que caminhamos". Com o desenvolvimento da tecnologia artificial, no futuro poderemos contar com 'amigos robôs' que deverão ajudar a "colmatar situações de isolamento e solidão" que muitos idosos atravessam no dia-a-dia.