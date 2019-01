Os melhores portatéis da CES 2019

Na Consumer Electronics Show deste ano, entre televisores, robôs, aspiradores, bicicletas, relógios, drones, e muitos outros gadgets, talvez apenas um se tenha destacado de tal forma que deixou de meio mundo de boca aberta: um hambúrguer sobre o qual falaremos na próxima semana e que ganhou o prémio de Melhor Tecnologia na CES. Isso mesmo, um hambúrguer.

Enquanto este vencedor faz crescer água na boca, o destaque vai para um artigo do site The Verge, que dá conta dos melhores computadores portáteis apresentados na feira de Las Vegas. Estes portáteis serão postos à venda ao longo do ano.

No topo da lista está o Alienware Area 51M. O site diz que é completamente diferente de todos os outros portáteis, pois permite trocar a placa gráfica e o processador. Um conceito que é praticamente inédito no mundo dos computadores portáteis. Esta máquina é um topo de gama e indicada para videojogos. Este computador deverá ser posto à venda ainda este mês.

Também em destaque estão o Alienware M17, e o Razer Blade 15 Advanced Edition, mas é o Asus ROG Mothership que mais atenção consegue: trata-se de um portátil, mas é também um híbrido cujo ecrã se destaca e usa um suporte para se tornar um computador estilo tudo-em-um. O The Verge diz que pode ser um dos designs mais eficazes dos últimos anos.

Outro equipamento que entra na lista é o LG Gram 17, é o mais leve portátil com um ecrã de 17 polegadas. O site lembra que a LG pode não ser famosa pelos seus portáteis, mas que este caso é diferente.

