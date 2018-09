Para encontrar o emoji certo clique aqui

Os emojis (aqueles bonecos que meio mundo manda ao outro meio mundo nas mensagens via computador ou telemóvel) parecem que não ir desaparecer tão cedo.

O estranho é que, por exemplo, no Facebook, é mais difícil encontrar o emoji apropriado quando usamos o computador do que quando estamos à frente do smartphone.

É aí que entra o site Emojicopy : há um campo de buscas (que se usa para fazer uma pesquisa como faria no Google) e é lá que se escreve aquilo de que se está à procura. Por exemplo... um leão.

No instante seguinte, aparecem os emojis relacionados com essa busca - neste caso, um boneco do rei da selva, mas também o símbolo do signo astral 'Leão'.

O site dispõe de imagens grandes, ajudando a encontrar facilmente o emoji que se quer usar. Depois, é só clicar no emoji pretendido e, ainda no mesmo site, escrever a mensagem.

Assim, basta fazer "Copiar" e "Colar" na rede social onde pretendemos publicar a mensagem.