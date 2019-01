Portugal à conquista do Google Arts & Culture. Três mil obras digitalizadas

A presença de Portugal no site da Google dedicado às mais variadas expressões culturais está a ficar cada vez mais evidente. Até a ministra da Cultura se aliou ao anúncio de mais de três mil trabalhos portugueses ou que fazem parte do espólio de museus portugueses.

Mas o site ganhou também 60 novas mostras. Exposições virtuais, muito bem catalogadas e contextualizadas que chamam a atenção para alguma história interessante (como é o caso do Rinoceronte de D. Manuel I) ou a "influência da Arte Namban em Portugal", mas também o que se pode encontrar quando se anda "à descoberta do panteão nacional", e muito mais. Há uma outra dedicada ao "portal ocidental do Mosteiro da Batalha", uma "visita a Conímbriga", os azulejos, os coches e a lista continua. Há exposições virtuais para todos os gostos e todas bem legendadas para que a visita seja interessante. E é.

Tudo isto se enquadra no projecto Portugal: Arte e Património , do Google Arts & Culture. Vinte e duas instituições nacionais disponibilizaram as suas coleções e entre as obras, mais de mil foram capturadas pela Art Camera da Google, uma tecnologia capaz de digitalizar com uma super alta resolução e que permite que na net se possam observar detalhes que de outra forma poderiam passar despercebidos a olho a nu: "O Grande Panorama de Lisboa" é um dos exemplos, um imenso painel que está no Museu do Azulejo e que no site da Google pode ser contemplado virtualmente no mais pequeno detalhe.

Para além das 60 exposições criadas propositadamente, há ainda 20 novas visitas em regime de realidade virtual.