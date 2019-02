Portuguesa vence bolsa Marie Curie. São 150 mil euros para ir até África estudar os recursos marinhos

A bióloga Ana Nuno, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (CIS.NOVA), é a vencedora de uma bolsa Marie Curie, no valor de 150 mil euros.

A investigadora portuguesa vai estudar a melhor forma de integrar informação ecológica e social na gestão dos recursos marinhos. Para isso, Ana Nuno ruma a São Tomé e Príncipe e Moçambique, nos próximos dois anos. Aí irá procurar perceber como podem ser levados em conta os interesses das comunidades locais na gestão do espaço marítimo.

Ana Nuno está a trabalhar, há vários anos, na Universidade de Exeter, no Reino Unido, onde tem desenvolvido projetos sobre a utilização humana dos recursos naturais - desde a pesca artesanal à caça de tartarugas.

"Embora seja bióloga, o meu objetivo é trabalhar com as pessoas, desde os membros do Governo aos pescadores e às vendedoras de peixe, para a conservação marinha", explicou a investigadora.

Só este ano, entre mais de 9.600 candidaturas, houve 21 investigadores portugueses a receber a bolsa Marie Curie.

O programa atribui, desde 1994, bolsas de investigação com o objetivo de treinar investigadores em diferentes fases das suas carreiras, beneficiando de mobilidade transnacional, intersetorial e interdisciplinar.