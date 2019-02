Agora, e há já um par de anos, o logótipo da marca finlandesa pertence à HMD Global. Foram eles que trouxeram para a maior feira de telemóveis do mundo quatro novos smartphones.

PUB

De todos, o mais interessante é o topo de gama Nokia 9 PureView. A parte de trás, onde é possível ver cinco câmaras, dispostas em circulo acompanhadas pelo flash e por um sensor de profundidade.

A Nokia diz que se todas funcionarem em conjunto, as lentes Zeiss conseguem captar até 10 vezes mais luz do que um único sensor.

Para a conceção deste telefone a Nokia trabalhou com a Light, uma empresa que está muito à frente no campo da imagem. Tem até uma câmara com o formato de um smartphone que tem 16 lentes incluídas. Quanto ao Nokia 9 PureView ele promete tanto ao nível da fotografia que todas as imagens que obtém são HDR. E tal como nas máquinas de fotografar profissionais, o utilizador pode optar por guardar as fotos em formato RAW, não adulterado.

De resto... está cheio de atributos interessantes: 6GB de RAM, 128 de espaço, leitor de impressões digitais no ecrã, ecrã de 6 polegadas e até um certo limite, é à prova de água.

Vai ser posto à venda no próximo mês. Nos Estados Unidos deverá custar o equivalente a 615 euros.