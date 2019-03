Programadores de todo o mundo competem no Porto

É já entre 31 de março e 5 de abril que mais de 400 estudantes universitários, de 47 nacionalidades, vão competir as finais a nível mundial do International Collegiate Programming Contest (ICPC), na Alfândega do Porto.

Na semana dedicada à programação vão ser testadas 135 equipas com desafios de lógica, matemática e processos algorítmicos, relacionados com problemas do quotidiano.

A Rússia tem saído vencedora das últimas edições e vai ser representada, mais uma vez, no Porto, por 10 equipas, mas são os Estados Unidos da América e a China que lideram o número de alunos. Ambos os países participam com 17 equipas. A Índia, o Brasil, o Egito e a Síria participam com seis equipas. A única equipa portuguesa em competição é constituída por alunos da Universidade do Porto.

A competição atrai os melhores programadores do mundo e tem sido, anualmente, uma oportunidade de recrutamento para as empresas e para os estudantes universitários.