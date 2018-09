"Quem se sentiu excluído pode manifestar-se." FCT garante "melhores práticas"

Ainda este ano vai haver novo concurso para bolsas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, confirmou, no Parlamento, o presidente do conselho diretivo da FCT.

Paulo Ferrão diz que o concurso do ano passado, que excluiu, entre outros, as investigadoras Irene Flunser Pimentel e Maria Manuel Mota, "seguiu as melhores práticas" e "todos foram tratados da mesma forma".

"A FCT não pré-define vencedores", garantiu Paulo Ferrão que adianta que "quem se sentiu prejudicado pode pedir uma audiência" porque "os resultados não são ainda definitivos",

"Este concurso seguiu as melhores práticas internacionais, com 374 peritos envolvidos", sublinhou o responsável pela FCT-

"Com certeza que com uma nota de 9,2 em 10, ficaram de fora excelente investigadores", disse para acrescentar que se abre agora a possiilidade de quem tiver ficado de fora e se considere injustamente excluído, poder pedir uma audiência para apresentar o caso.

No concurso relativo ao ano de 2017, 3.600 investigadores não viram a sua candidatura recomendada para financiamento, entre eles estão dois prémios Pessoa: investigadora e diretora do Instituto de Medicina MoleculaMaria Manuel Mota e a historiadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa Irene Flunser Pimentel.