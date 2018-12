Telemóveis com dois ecrãs vão existir já em 2019

Houve um momento em que os fabricantes de telemóveis acharam que, para fazer com que a parte frontal do equipamento fosse só ecrã, a solução era por esconder a lente das selfies atrás de um botão. Ou então pô-la num pedaço da parte de trás que deslizasse.

Até ao momento, as soluções encontradas não só são difíceis de explicar, como não convenceram ninguém.

Agora há uma nova ideia fácil de explicar. Resta saber se o público adere.

Na China, tanto a Vivo como a Nubia (duas empresas que gostam de apostar em coisas novas) já mostraram equipamentos que adotam um novo paradigma para as selfies.

A ideia passa por um telemóvel com dois ecrãs: o ecrã principal e um ecrã mais pequeno, mas totalmente funcional, na parte de trás do telefone. Assim, existe apenas uma câmara no telemóvel - a câmara traseira (que é, tradicionalmente, aquela que tem melhor qualidade) e é com ela que se tiram tanto as fotos regulares como as selfies.

É uma espécie de "ovo de Colombo", mas também uma solução que promete fazer com que os telemóveis fiquem ainda mais caros.

No Nubia X, o ecrã principal é de 6,2 polegadas, e o segundo ecrã (que também é sensível ao toque) é de 5,1 OLED. É bom pensar que, quanto mais pequeno, menos bateria deverá gastar.

Quanto ao Vivo Nex Dual Display Edition, o ecrã principal de 6,4 polegadas (ocupando mesmo quase toda a parte frontal do equipamento) e o ecrã traseiro é de 5,5 polegadas e conta com pelo menos umas três lentes para todo o tipo de fotografia. Este vai custar cerca de 700 euros, mas dificilmente será posto à venda fora da China.