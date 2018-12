Este ano, a grande glória foi para a Playstation.

God of War venceu o prémio de melhor jogo do ano, melhor realização e melhor jogo de aventura. Uma vitória também para a Sony, porque o título é um velho exclusivo da consola japonesa.

Red Dead Redemption 2 falhou o troféu mais procurado, mas não veio de mãos a abanar. O jogo passado no final do século XIX, no sul dos Estados Unidos, ganhou na banda sonora, no desenho de áudio, na representação e ainda, na categoria de melhor argumento.

Nos gráficos, na categoria chamada direção de arte, venceu o Return of the Obra Dinn, um jogo com um aspecto que traz à memória os jogos do ZX Spectrum.

Em 2018, o galardão de melhor jogo sem-fim foi, claro, para Fortnite. O de melhor ação foi vencido pelo Dead Cells e o jogo de estratégia do ano é Into the Breach.

Celeste, o melhor jogo independente de 2018, venceu ainda na categoria de Jogos com Impacto Social.

Veja aqui a lista completa de vencedores e finalistas dos Game Awards 2018:

Jogo do Ano:

Assassin"s Creed Odyssey

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Celeste

Monster Hunter: World

Melhor Realização

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Melhor Argumento

Detroit: Become Human

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Life is Strange 2: Episode 1

Melhor Direção de Arte

Return of the Obra Dinn

Assassin"s Creed Odyssey

God of War

Red Dead Redemption 2

Octopath Traveler

Melhor Banda Sonora

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Celeste

Melhor Design de Áudio

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Forza Horizon 4

Call of Duty: Black Ops 4

Melhor Representação

Bryan Dechart como Connor, Detroit: Become Human

Christopher Judge como Kratos, God of War

Melissanthi Mahut como Kassandra, Assassin"s Creed Odyssey

Roger Clark como Arthur Morgan, Red Dead Redemption II

Yuri Lowenthal como Peter Parker, Marvel"s Spider-Man

Jogo com Impacto Social

11-11 Memories Retold

Celeste

Life is Strange 2: Episode 1

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Florence

Melhor Jogo Sem-Fim

No Man"s Sky

Tom Clancy"s Rainbow Six Siege

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Overwatch

Melhor Mobile

PUBG Mobile

Reigns: Game of Thrones

Donut County

Florence

Fortnite

Melhor Jogo VR/AR

ASTRO BOT Rescue Mission

Beat Saber

Firewall Zero Hour

Moss

Tetris Effect

Melhor Jogo de Ação

Dead Cells

Far Cry 5

Mega Man 11

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken



Melhor Jogo de Aventura

Assassin"s Creed Odyssey

God of War

Marvel"s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Melhor RPG

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Pillars of Eternity II: Deadfire

Monster Hunter: World

Melhor Jogo de Luta

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur VI

Street Fighter V Arcade

Melhor Jogo para a Família

Mario Tennis Aces

Nintendo Labo

Overcooked 2

Starlink: Battle for Atlas

Super Mario Party

Melhor Jogo de Estratégia

BATTLETECH

Frostpunk

Into the Breach

The Banner Saga 3

Valkyria Chronicles 4

Melhor Jogo de Desporto/Corrida

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

Melhor multiplayer

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Fortnite

Melhor Estreia Independente

Donut County

Florence

Moss

The Messenger

Yoku"s Island Express

Melhor Jogo Independente

Return of the Obra Dinn

Dead Cells

Celeste

Into the Breach

The Messenger