"Tem uma encomenda? Chame um drone." TSF vence prémio de jornalismo de inovação

A TSF venceu o prémio nacional de jornalismo de inovação, na categoria Media Nacional Online, promovido pela Agência Nacional de Inovação (ANI), com a reportagem da jornalista Rute Fonseca "Tem uma encomenda? Chame um drone".

O outro finalista nesta categoria era o jornal digital Observador, com a reportagem "Os milhões deste português crescem por amor a Lily Cole. Nada é impossible", de Ana Pimentel.

O júri do prémio foi composto por Eduardo Maldonado (presidente da ANI), Paula Ascenção (diretora de comunicação do Compete 2020), João Paulo Meneses (jornalista; docente ISMAI/ESJ Porto), Vasco Trigo (diretor de comunicação e multimédia do ISCTE) e Joana Ferreira (da unidade de comunicação da ANI), mas o público também teve uma palavra a dizer.

- Pode ouvir aqui a reportagem de Rute Fonseca.