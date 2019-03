Por exemplo, é 100% provável que sejam postos à venda três modelos diferentes. O P30 normal, o Lite, mais barato, e o Pro, o melhor e mais caro.

Por enquanto, a Huawei tem-se focado em divulgar a qualidade das fotografias obtidas com o novo equipamento e aqui o que se destaca claramente é o zoom que o P30 Pro vai trazer consigo.

Tudo indica que seja de dez vezes, o que ainda não é sabido é se tem um sistema tipo periscópio que permite ir fazendo esse zoom através de uma só lente, ou se é uma combinação de várias lentes, com o zoom a partir da grande angular passando pela normal, até atingir o zoom máximo da telefoto. Certo é que não dá para confiar nas imagens que a própria marca já disponibilizou. Como já vem sendo habitual com a Huawei, descobriu-se que afinal não tinham sido tiradas pelo Huawei P30.

Mas não é só isto que se sabe acerca dos P30. Graças a documentos publicados online pelo regulador das comunicações na Indonésia ficou a saber-se que o P30 normal vai ter duas opções: 6GB ou 8GB de RAM e 128GB de armazenamento.

Quanto ao P30 Pro, ele virá com 8GB de memória RAM e 128 ou 256GB de armazenamento.

Aparentemente nenhum deles terá desbloqueamento do telefone por reconhecimento facial. Ao que tudo indica a Huawei não se preocupou em pôr várias câmaras para as selfies e a opção acabou por ser o desbloquemento do smartphone através da impressão digital captada não a partir de um sensor, mas sim no próprio ecrã do equipamento.