Um furo em pleno ecrã do telemóvel? Em 2019 vai ser comum

O notch, a "monocelha" no topo de grande parte dos equipamentos mais recentes vai desaparecer. O que fica é um furo no ecrã.

E tanto a Samsung como a Huawei e a Honor ou já mostraram no que estão a trabalhar, ou até já têm smartphones deste género à venda.

É o caso do Samsung A8s, que tem a lente das selfies no canto superior esquerdo do ecrã. E para que não fiquem dúvidas, apesar de estar perto do canto, em redor do furo e da lente, as imagens correm livremente.

Um design muito parecido com o do Huawei Nova 4, que tem o furo no mesmo sítio. A diferença é que a lente das selfies que ocupa esse tal furinho parece ter um diâmetro mais reduzido. Por enquanto este equipamento só se vende na China, mas tudo indica que vem até à Europa.

No Nova 4 da Huawei há que sublinhar que a câmara principal é de 48MP e o mesmo acontece no Honor View 20, outro dos equipamentos que põe a câmara das selfies mesmo no ecrã do telemóvel.

Esta marca, subsidiária da Huawei, vai chegar muito em breve a Portugal e talvez na próxima semana se saiba se o View 20 vai estar à venda por cá.