Uma acordionista "a apertar com ela" foi a rainha do Facebook português em 2018

Nos vídeos, quem se destacou foi Rita Melo, a acordionista que "apertou" com as visualizações no Facebook. É dela, diz em comunicado a rede-social, o vídeo que mais se destacou em 2018. Tem mais de 4 milhões de visualizações, 73 mil gostos e 49 mil partilhas. Virou!

Mas, se no campo dos vídeos em directo, o comunicado do Facebook só destaca um, já nos assuntos em discussão não faltam temas. Há mesmo um top 10 nacional.

No topo ficou a nonagésima cerimónia dos Oscars. Em segundo a participação da seleção portuguesa no Campeonato Mundial de Futebol e depois, ainda no pódio, o primeiro dos falecimentos: o do físico Stephen Hawking.

O resto do Top10 das discussões é composto pelo Dia Internacional da Mulher (que é também o tema mais discutido em todo o mundo), depois vem a seleção espanhola. Em sexto está a polémica sobre o óleo de palma, seguido pela morte de Aretha Franklin.

O 25 de abril é o oitavo tema que mais debate gerou em Portugal ao longo do ano, uma efeméride e respetiva comemoração que a custo conseguiu impor-se ao Carnaval de Loulé (que ficou em nono) e ao ataque na Academia do Sporting em Alcochete... que foi o décimo tema mais comentado.

Mas nem tudo no Facebook são debates e discussões. Para quem a sabe usar, a rede social é excelente para tratar da agenda e, como diz a rede social, para as "comunidades se reunirem para celebrar momentos". Assim, os maiores eventos, organizados no Facebook, em Portugal, ao longo do ano foram:

- o Festival de verão NOS Alive 2018

- a Queima das Fitas no Porto

- uma fake news: a particpação de Maria Leal no Rock in Rio 2018 . Estranhamente, quem fez este comunicado nem reparou que tudo isto não passou de uma brincadeira

- em quarto, a digressão europeia dos Pearl Jam, a banda americana que mais contribuiu para esgotar o NOS Alive

- e em quinto lugar dos Eventos nacionais: a Noite Branca de Braga.

Já a nível mundial, o evento que mais se destacaram no Facebook foi o Mundial de Futebol, com mais de 383 milhões de utilizadores fazerem um total de 2,3 mil milhões de publicações, comentários, reações e partilhas.