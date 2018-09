O Observatório Europeu do Sul (ESO) apontou os telescópios à galáxia em espiral NGC 3981 e descobriu uma nova jóia no céu.

Com o ajuda do instrumento FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) montado no Very Large Telescope do ESO, podemos agora ver esta galáxia da constelação da Taça como nunca a vimos.

Segundo um comunicado enviado esta quarta-feira às redações, esta imagem foi obtida em maio de 2018, no âmbito do Programa Joias Cósmicas do ESO, que tira partido das ocasiões raras em que as condições de observação não são adequadas para a obtenção de dados científicos.

Nessas alturas, em vez de os telescópios ficarem parados, o Programa Joias Cósmicas do ESO utiliza-os para capturar imagens dos céus austrais.

"A visão muito sensível do FORS2 revela-nos os braços em espiral da NGC 3981, salpicados de enormes correntes de poeira e regiões de formação estelar, e um disco proeminente de estrelas jovens quentes". No centro brilhante, podemos observar uma região altamente energética que contém um buraco negro supermassivo, descreve o ESO.

Situada a aproximadamente 65 milhões de anos-luz de distância da Terra, a galáxia faz parte do grupo NGC 4038, pertence à maior Nuvem da Taça, por sua vez uma componente menor do Superenxame da Virgem, uma enorme coleção de galáxias que engloba a nossa Via Láctea.