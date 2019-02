E há boas razões para o fazerem. Desde que não tenham de pedir um empréstimo ao banco para o comprar.

"Isso é espetacular!"

É isso que dizem os meus amigos quando lhes falo da principal novidade trazida pelo Roomba i7+. E têm razão. Mais conveniente do que o Roomba i7+ é difícil.

É que face a todos os outros robôs que há no mercado estes novos i7+ têm uma característica que muda tudo: estes bichinhos, quando têm o depósito cheio de sujidade, dirigem-se até à base e esvaziam-se automaticamente para um contentor cujo saco só tem de ser mudado de vez em quando. Esta base inclui ela própria um aspirador que só trabalha quando o Roomba dá sinal que está cheio de lixo.

Assim, na prática, pode passar mais de um mês sem que o dono de um i7+ tenha de pensar no seu Roomba. Emoji coração. O primeiro de vários ao longo deste texto.

Um destes robôs tem dado uma série de voltas na redação do Mundo Digital e o que se pode dizer após uma semana de trabalho é que vale bem a pena. Face a gerações anteriores, este novo Roomba é mais silencioso: não só a aspirar como também a bater nos móveis que vai encontrando. Dito de outra forma: continua a bater nos objetos, mas com mais jeitinho.

Uma espécie de GPS interno

Está também mais inteligente que os antecessores. Este robô tem um sistema que lhe permite fazer o mapa da casa (mesmo que tenha vários pisos) e assim podemos pedir-lhe para ir só a determinados quartos. Evitando, por exemplo, a cozinha, ou o quarto dos brinquedos dos miúdos. Uma opção que à primeira vista de pouco serve, mas a utilização prolongada vai demonstrando que é bem conveniente.

Foto: DR

Talvez varie consoante o tamanho de cada habitação, mas aqui em casa bastou três saídas "de treino" para que ele a mapeasse corretamente.

Okay, faz isso tudo, mas aspira bem?

Quanto aquilo para que foi criado: aspirar, isso é outro dos pontos em que o i7+ se destaca. A iRobot diz que os 60 sensores incluídos o ajudam a aspirar melhor do que nunca e, de facto, parece ser esse o caso. Há mesmo alturas em que após uma primeira passagem sobre algumas migalhas ele "vê" que nem todas foram aspiradas e pouco depois está a passar no local novamente para apanhar os restos. É enternecedor vê-lo a fazer isso.

Dá vontade de lhe fazer uma festinha e de lhe atribuir mais um emoji coração.

Limpeza às entranhas

Neste capítulo pouco mudou face a gerações anteriores. Os Roomba eram fáceis de limpar e este também é.

Mas ainda não faz tudo, tudo, tudo, pois não?

Há espaço para melhorias, claro. Ainda não tem, por exemplo, um detetor de objetos que o impeça de bater em algo que esteja no meio do caminho. Os limites que lhe podemos traçar também ainda não são respeitados na íntegra. Ainda não são, mas vão ser em breve. Está para sair uma atualização ao software do i7+ que o vai tornar mais rigoroso. Se há um sítio onde ele não pode ir, essa linha não vai ser ultrapassada. Ponto.

E claro, tem uma app

No topo o Roomba tem três botões que podem ser usados para o controlar, mas o mais provável é que 95% das interações com o robô se façam a partir da app para telemóveis (iOS e Android). É a partir dela que que se podem agendar limpezas diárias, periódicas ou semanais; é também na app que se tem acesso ao histórico de limpezas e ao mapa que o i7+ foi traçando da casa. Alguma notificação importante é também por ali que segue. Coisas como ter ficado encravado atrás de algum móvel, ou que está na hora de comprar mais sacos para a base de autolimpeza.

Cães e gatos e outras bolas de pêlo

Custa mil euros duzentos euros, é verdade, e pode não substituir totalmente uma aspiração semanal feita por humanos, mas que a casa fica constantemente muito mais limpa. Tem animais de estimação em casa? Então a frase anterior é revista em dobro ou triplo. Eu sei do que falo, eu tenho.

Assim, para quem poder, o investimento é recomendadíssimo.