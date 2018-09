Vamos de metro ou de carro? De trotineta

Viajar em Lisboa, de forma autónoma e alternativa, já era possível através de bicicletas e scooters elétricas. Agora, as trotinetas elétricas estão prestes a juntar-se à frota.

A Lime, uma empresa norte-americana de veículos partilhados vai, segundo o DN , começar a operar em Portugal dentro de dias e traz consigo mais de 200 trotinetas elétricas.

Um meio de transporte sem "casa"

O conceito é semelhante ao que já se conhece com as bicicletas, mas há uma diferença fundamental: não existem estações físicas para recolher e entregar estas trotinetas. Isto significa que uma destas trotinetas pode ser deixada numa qualquer rua, bastando utilizar o smartphone para as desbloquear e utilizar, esteja onde estiver o utilizador. Apesar disto, há hotspots onde será mais provável encontrar trotinetas a qualquer hora do dia.

A Câmara Municipal de Lisboa está também a ter um papel ativo no que diz respeito à regulamentação da utilização destas trotinetas. A baixa pombalina e a zona do castelo de S. Jorge foram consideradas "zonas vermelhas", ou seja, não é possível podem acabar ou terminar viagens dentro das mesmas.

O procedimento

Tudo é feito através da app da Lime. O utilizador descarrega a aplicação e regista-se, gerando a sua conta de utilizador. De seguida, procura a Lime-S (nome deste modelo de trotineta) mais próxima de si e, ao chegar junto a ela, é gerado um código QR que permite reservar o veículo e marcá-lo como ocupado. A partir daí, é seguir viagem e... pagar.

O serviço tem o custo inicial de um euro, ao qual se juntam 15 cêntimos por cada minuto seguinte de utilização. No final da viagem, e para terminar a reserva da trotineta, é necessário tirar uma foto à mesma, no ambiente em que vai ficar.

Se são elétricas precisam de energia

O serviço de carregamento das trotinetas é, também ele, partilhado. Os juicers vão ser os responsáveis por mantem as trotinetas carregadas e prontas a utlizar. Para isto, diz a Lime, devem ter mota ou carro próprio (de preferência um SUV ou uma carrinha).

Isto porque cabe aos juicers recolherem as trotinetas todas as noites e levarem-nas para as suas casas para as colocar a carregar até à manhã seguinte.

Na manhã seguinte, até às 7h, devem levar as trotinetas para um dos 90 hotspots espalhados pela cidade de Lisboa, onde ficam à disposição dos utilizadores.

A Lime estima que cada juicer possa ganhar 150 euros por dia, não esquecendo que o carregamento das baterias tem custos para cada colaborador, uma vez que é feito em casa.

A Lime é uma startup californiana, fundada em janeiro de 2017, e tem conseguido muitos milhões em financiamento, inclusive da Uber e da Google. Tem crescido muito nos EUA e, mais recentemente, na Europa.