Ver o eclipse pela janela não é para si? Saiba os melhores locais para observar a lua

Esta noite, a lua "pinta-se" de vermelho, durante mais de uma hora e meia, durante o eclipse que será visível em todo o país. Vai ser o eclipse lunar mais longo do século.

A TSF reuniu as melhores opções para aqueles a quem não basta ver o eclipse "a olho nu" e procuram olhar a lua de forma mais entusiasmante, com a ajuda de um telescópio:

Lisboa

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço vai fazer uma sessão de observação do eclipse e de alguns planetas no Museu de Lisboa - Teatro Romano, a partir das 21h30. A entrada está sujeita a inscrição.

Também o Planetário Calouste Gulbenkian, em Belém, oferece uma sessão de observação do eclipse total da lua e do céu noturno através de telescópio. A atividade, que começa às 21h00, é de acesso livre, mas é necessária a inscrição.

Em parceria com o Pavilhão do Conhecimento, o Centro de Informação Geoespacial do Exército , na Encarnação, organiza uma palestra astronómica, pelas 21h30, seguida da observação dos astros. A inscrição é obrigatória.

Para quem estiver para os lados de Cascais, o Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal , em São Pedro do Estoril, é o local para ver o eclipse, a partir das 21h00.

Porto

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e o Planetário do Porto vão promover a observação do eclipse da lua e, também, do fenómeno de oposição do planeta Marte. Acontece pelas 22h00, no Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo .

Faro

A Praia de Faro é o local escolhido pelo Centro de Ciência Viva do Algarve para a observação da "lua vermelha". Basta aparecer no local, às 20h30, que os binóculos e telescópios estão à espera.

Coimbra

O Exploratório Infante D. Henrique, do Centro de Ciência Viva de Coimbra, organiza uma observação do fenómeno lunar junto ao Museu Portugal Romano em Sicó, Condeixa-a-Nova, pelas 21h00. A inscrição é obrigatória.

Braga

A Câmara Municipal de Vieira do Minho é o ponto de encontro para a observação do eclipse, que contará com a presença de um astrónomo, dinamizada pelo Planetário - Casa da Ciência de Braga , pelas 21h00.

Também o Mosteiro de Tibães, em Mire de Tibães, vai ser palco de uma atividade dinamizada pelo Planetário - Casa da Ciência de Braga, pelas 22h00.

Santarém

O Centro Ciência Viva de Constância também terá telescópios para a observação do eclipse total da lua, pelas 20h00, mediante inscrição .

Açores

O Observatório Astronómico de Santana , em Ponta Delgada, propõe uma observação da lua junto ao mar. Depois da visualização do eclipse, os participantes são convidados a tomar um banho noturno no mar à luz da lua, aproveitando a noites quentes de verão. Começas às 21h00, nas Piscinas do Pesqueiro.

Madeira

O Miradouro do Pico dos Barcelos vai ser o local ideal de observação do eclipse lunar, para quem estiver no Funchal. A iniciativa é organizada pelo Pavilhão do Conhecimento e pela Associação de Astrónomos Amadores da Madeira e tem início às 21h30.