44 mil novos alunos no Ensino Superior. Veja aqui a lista das colocações

Foram 43.992 os alunos que conseguiram colocação na primeira fase do concurso, e mais de metade entraram na primeira opção.

Estes estudantes representam mais de 89% das candidaturas. É a proporção mais alta desde 2013, mas em valor absoluto houve menos estudantes colocados este ano do que em 2017: este ano houve 49.362 candidaturas - menos 3.072 do que no ano passado.

O número de alunos a conseguirem colocação também caiu - foram menos 922 - mas enquanto em 2017 os que conseguiram entrar na faculdade foram 86% dos que tentaram, este ano essa proporção subiu para 89%.

Mais de metade dos alunos que entraram no Ensino Superior ficaram na primeira opção

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estima que quando todas as fases e modos de acesso se concretizarem, 73 mil pessoas tenham entrado numa instituição de Ensino Superior.

Mais de metade (55%) dos candidatos conseguiram entrar no curso que colocaram em primeiro lugar, num aumento de 5,7% face a 2017.

Os dados do governo mostram ainda que houve um aumento de 0,7% de estudantes colocados em primeira opção no interior do país, sobretudo em Tomar, Portalegre, Bragança, Beja, Santarém, Castelo Branco, Setúbal, Vila Real e Guarda.

As universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Minho e Algarve e o Instituto Politécnico de Bragança são as que mais novos alunos ganham: no total são 250 estudantes a mais.

Houve menos 3.033 candidatos a escolherem faculdades em Lisboa e no Porto em primeira opção, e nestas duas cidades entram neste novo ano letivo menos 994 alunos do que no ano passado.

A área de física cresceu 4,5%, com todas as vagas a serem preenchidas, enquanto o número de estudantes de tecnologias de informação caiu 2%.

O país parece estar na moda também no ensino: o número de candidatos estrangeiros disparou 22%, com destaque para brasileiros colocados um pouco por todo o país.

Neste ano letivo deverão entrar, no total, 5540 novos estudantes estrangeiros.

O ingresso de estudantes em formações curtas nos politécnicos em colaboração com empresas aumentou 13%: são 7719.

Para as fases seguintes sobram 7290 vagas.

As colocações podem ser vistas aqui .