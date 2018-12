Consulta do adolescente: quais são as preocupações deles?

A maioria das vezes são os pais que levam os adolescentes às consultas "ou porque há uma quebra do rendimento escolar, ou porque a linguagem e o entendimento já não é tão fácil, há alguns conflitos, ou porque há alguma situação particular da menstruação, de ser mais irregular, ou não aparecer, ou a questão da acne", conta o pediatra Sérgio Neves no TSF Pais e Filhos desta segunda-feira

Mas os problemas que os adolescentes apontam têm a ver com as preocupações que eles próprios têm. "No início da adolescência a imagem é muito importante, às vezes as raparigas interpretam o início da puberdade, com o aumento da anca e das maminhas, como estando a ficar muito gordas e muitas vezes iniciam dietas restritivas que podem, em situações limite, evoluir para anorexia", além disso há preocupações com a menstruação.

Ouça o TSF Pais e Filhos desta segunda-feira

Nos rapazes, há preocupações às vezes também com o aumento das mamas, com a acne, com a altura, o peso e o desenvolvimento do pénis. "Nesta fase os rapazes também se comparam nos balneários e a fase de início da puberdade difere", explica o pediatra.