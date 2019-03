Cortes no ensino superior podem levar ao fecho de universidades, diz reitor de Coimbra

O novo reitor da mais antiga universidade do país, que comemora 729 anos, quer continuar a honrar a memória e a herança da instituição, mas quebrar o estigma de Coimbra, vista como uma universidade velha. Para isso, afirma que é preciso comunicar melhor a inovação e a investigação de ponta em que a universidade está envolvida.

Amílcar Falcão já fazia parte da equipa do anterior reitor, que deixa a universidade com as contas positivas e faz um alerta: se continuarem os cortes financeiros, a Universidade de Coimbra pode vir a sentir dificuldades, mas outras haverá que fecharão as portas.

A andar mais rápido, a voar mais alto e a ser mais forte. É assim que Amílcar Falcão, o novo reitor, quer a Universidade de Coimbra. E, com isso, quebrar o estigma de Coimbra presa na história e na tradição.

Para o novo reitor, a Universidade de Coimbra deve conseguir dar resposta aos desafios sociais, através da investigação que faz, por exemplo ao nível da sustentabilidade ambiental. Tudo isso sem esquecer as parcerias locais com a autarquia, os hospitais e as empresas.

Amílcar Falcão, que hoje toma posse como reitor da UC, já fazia parte da equipa do anterior reitor João Gabriel Silva, como vice-reitor.

A acompanhar Amílcar Falcão como reitor vão estar:

Vice-Reitores:

Luís Simões da Silva: Inovação e Empreendedorismo

Luís Neves: Finanças e Recursos Humanos (substituirá o Reitor nas suas ausências e impedimentos)

Delfim Leão: Cultura e Ciência Aberta

Cláudia Cavadas: Investigação e 3º Ciclo

Alfredo Dias: Património, Edificado e Infraestruturas

Cristina Albuquerque: Assuntos Académicos e Serviços de Ação Social (SASUC)

António Figueiredo: Qualidade e Desporto

João Nuno Calvão da Silva: Relações Externas e Alumni

Pró-Reitores:

José Pedro Figueiredo: Saúde Global, Cooperação em Saúde e Bioética

Patrícia Pereira da Silva: Planeamento