Manel e Duarte são alunos da EB1 de Cem Soldos, em Tomar. Com 8 e 9 anos, um dos passatempos é fazer vídeos. Ambos têm canais no youtube e na escola já tiveram oportunidade de experimentar vários papéis - realizadores, operadores de câmara, atores. Desta vez, assumem a responsabilidade de serem narradores num filme criado para angariar fundos para o estúdio de vídeo da escola.

A iniciativa parte de um projeto educativo desenvolvido pelo Sport Club Operário de Cem Soldos, a Associação de Pais e o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. O projeto "Escola Aldeia" quer trazer a comunidade para dentro da sala de aula.

A jornalista Joana Carvalho Reis conversou com os alunos e com um dos organizadores desta campanha de crowdfunding para equipar um estúdio de vídeo na escola de Cem Soldos.

Miguel Atalaia, do Sport Clube Operário, explica que o currículo é o mesmo que em qualquer escola de primeiro ciclo do país; só varia o método de ensino. "Em vez de termos a lógica tradicional do ensino expositivo, em que o professor assume integralmente a responsabilidade e a posição de transmitir a informação, aqui as crianças corresponsabilizam-se e envolvem-se no processo e trabalham muito em dinâmicas de projeto, sempre muito atentas às oportunidades que surgem."

E é aqui que se encaixa o estúdio de vídeo. Nos dias de hoje, o audiovisual é incontornável e faz parte da vida das crianças através, por exemplo, do youtube. A experiência que vivem na aldeia ajudou a alimentar o gosto. O Sport Clube Operário tem uma equipa de vídeo que já fez documentários e registos da pessoa da aldeia. "Com a ligação que temos à escola, percebemos que podíamos usar o vídeo como uma ferramenta de valorização pessoal de cada criança", de forma pedagógica, explica Miguel. Trabalhar vídeo estimula a imaginação, a capacidade de criação, a autoestima, a comunicação.

Por isso, lançaram uma campanha de angariação de fundos na Internet e criaram um vídeo para mostrarem do que são capazes.

A Escola Aldeia já tem realizadores, argumentistas, atores talentosos e imaginação que sobra. No portfólio têm já uma grande produção, um filme futurista: "Viagem à Feira de Santa Iria 2050". Para continuarem o trabalho, só falta mesmo o material.

No total, precisam de 5 mil euros para equipar o estúdio que vai ficar na Escola Básica. Até 5 de abril, é possível contribuir para este estúdio de vídeo através da plataforma de crowdfunding PPL .

Todos podem participar e com qualquer valor, mas há recompensas a partir de determinada quantia. Por exemplo, quem der 10 euros vai ver o nome nos créditos finais de cada vídeo feito no futuro estúdio; 25 euros dá direito a uma publicação de agradecimento no Facebook e, a partir dos 120 euros, o participante recebe um vídeo a recriar um episódio engraçado da vida dele - totalmente produzido e encenado pelos alunos da escola. Miguel e Duarte acrescentam que está também garantido conteúdo de entretenimento de qualidade e a eterna amizade dos alunos da escola de Cem Soldos.

A campanha está disponível aqui e todas as novidades e atualizações são publicadas aqui .