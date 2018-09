Escolas contratam tarefeiros a 3,80 euros à hora

As escolas pretendem contratar mais de 500 tarefeiros para garantir que funcionários nos estabelecimentos de ensino. De acordo com o Jornal de Notícias, nas últimas três semanas uma centena de agrupamentos abriram concursos para contratar 536 pessoas.

Os tarefeiros contratados devem receber cerca de 3,80 euros à hora para tapar os buracos nas escalas de trabalho.

Nas contas feitas pelo JN, no melhor dos cenários estes trabalhadores levam para casa ao final do mês cerca de 300 euros e ficam sem emprego uma semana antes do fim ano ano letivo ou assim que acabam as aulas.

Recorde-se que no ano passado, foram contratados 1750 assistentes operacionais, com vinculo precário, de contratos de um ano.