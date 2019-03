Escolas já têm autorização para começar a contratar funcionários

Um mês depois da promessa, as escolas já começaram a receber a ordem do Ministério da Educação para abrirem os concursos para contratar mais de mil funcionários não-docentes e criarem as bolsas para substituir trabalhadores que faltam de forma prolongada ao serviço.

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) confirma que os ofícios para contratar por norma mais um ou dois funcionários por escola já começaram a chegar, mas mesmo assim estes só deverão estar a trabalhar em pleno no início do próximo letivo devido ao tempo que estes processos demoram.

Filinto Lima, o representante dos diretores, explica quanto tempo devem demorar as contratações.

Além da contratação de mais de mil funcionários, a ANDAEP adianta que uma novidade positiva da carta que chegou do Ministério da Educação é que a anunciada bolsa para colmatar ausências prolongadas será por escola, ou seja, cada escola terá a sua própria bolsa de reserva.

Filinto Lima aplaude a medida.

Um inquérito recente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas apurou que cerca de 10% dos funcionários não docentes estão de baixa.

