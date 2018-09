Escolas: mais 200 assistentes operacionais e outros 2.700 deixam de ser precários

No debate sobre o início do ano letivo, pedido pelo PCP, todas as bancadas, à exceção do PS, queixaram-se da falta de assistentes operacionais face ao número de alunos de várias escolas, mas o ministro trazia um anúncio para tentar aplacar as críticas.

"Chegam agora 200 novos assistentes operacionais às escolas", adiantou Tiago Brandão Rodrigues para garantir que ainda serão integrados nos quadros outros 2.700 funcionários, hoje em situação precária.

Durante o debate, os parceiros da solução governativa, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes defenderam a necessidade de rever a portaria de rácios, que define quantos funcionários são atribuídos a cada escola, lembrando os casos de escolas que não abriram portas, alegando falta de funcionários.

Tiago Brandão Rodrigues diz que a entrada de novos 200 assistentes operacionais é o resultado de uma "portaria de rácios dinâmica", que permite aumentar o número de funcionários quando há mudanças, tais como ter mais alunos a estudar numa determinada escola.

"São já quase três mil os trabalhadores precários que vão deixar de o ser. Ainda ontem, se deu, neste âmbito, e posso anunciá-lo aqui, autorização às escolas para lançarem o concurso para 2.700 assistentes operacionais", concretizou o ministro.