"Expectativas ao rubro" na Educação, mas governo só recebe "satisfaz"

As associações de diretores e de pais dão um "satisfaz" à atuação do governo em 2017, depois de uma mensagem de Natal do primeiro-ministro em 2016 onde prometeu apostar ainda mais na Educação, num vídeo gravado, na altura, num jardim-de-infância de Lisboa para "sublinhar" a aposta do governo nas crianças.

Um ano depois, o presidente das Confederação das Associações de Pais defende que notou esforço do executivo numa área que é "complexa", mas destaca os limites financeiros que travaram o "investimento que a educação merece como pilar da sociedade e da economia".

Jorge Ascensão diz que investimento na Educação ainda foi pouco, mas há "passos ténues" para melhorar o trabalho nas escolas

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Do lado dos diretores, Manuel Pereira destaca que a mensagem do primeiro-ministro teve o efeito de "centrar os portugueses naquilo que é importante, a Educação". No entanto, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares admite que "as coisas não mudaram muito nas escolas, apesar de se notar um esforço do país, do governo e do Ministério da Educação para promover a Educação, apesar de existirem problemas que não se conseguem ultrapassar".

O dirigente escolar está a pensar, sobretudo, em limitações financeiras e na falta de motivação dos professores com poucas perspetivas de carreira.

Manuel Pereira defende que as coisas não pioraram, mas é preciso mudanças que já se perspetivam para que de facto a Educação "seja mais do que uma paixão e também uma realidade".

O diretor diz que é preciso incentivar os professores

Noutra associação de diretores, Filinto Lima também admite alguns avanços, mas poucos. "Não podemos dizer que foi um ano negativo na Educação, mas as expectativas estiveram ao rubro quando o primeiro-ministro e o Presidente da República falaram do assunto nas suas mensagens de há um ano.

Filinto Lima diz que contavam com bem mais do que aconteceu

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas defende que os avanços foram, na prática, poucos, mesmo que a culpa seja do Ministério das Finanças e não do Ministério da Educação.

Filinto Lima admite que esperou muito mais quando ouviu o primeiro-ministro falar de Educação

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas dá nota 3, um satisfaz, ao desempenho do governo na Educação em 2017, mas admite que é um 3 baixo, em perigo de passar para negativa.

Recorde-se que na mensagem de Natal de 2016 António Costa afirmou que "as crianças têm de estar todos os dias no centro das nossas preocupações e que a sua educação tem de ser a primeira das nossas prioridades, enquanto famílias e enquanto sociedade", sustentando que o conhecimento "é a chave do futuro".