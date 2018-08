Um homem "disponível" e que "viveu intensamente" a Universidade de Coimbra. É assim que João Gabriel Silva, atual reitor da instituição, lembra Rui Alarcão, ex-reitor que morreu este domingo aos 88 anos.



"Foi um universitário até ao último dia, porque ele estava sempre disponível. Há pessoas que quando terminam os mandatos ou quando se aposentam se afastam e saem quase zangadas com a instituição. Não era de maneira nenhuma o caso dele", disse o atual reitor à TSF.

João Gabriel Silva sublinha que Rui Alarcão "marcou uma época na Universidade de Coimbra, porque ele foi reitor durante 16 anos - que foi um período de grande expansão da universidade portuguesa, mas da Universidade de Coimbra também com um grande aumento do número de estudantes, de professores, de cursos."

Entre os feitos do ex-reitor, o atual dirigente da instituição sublinha "uma grande expansão dos serviços de ação social, a criação do polo 2 da universidade, onde estão os departamentos de engenharia atualmente, e também pelo início do polo 3, o polo da saúde, onde está atualmente a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia."