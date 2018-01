Funcionários e pais em protesto contra falta de condições na escola Aida Vieira

Os funcionários das escolas EB 2,3 Bairro Padre Cruz e EB1 Aida Vieira, em Lisboa estão em protesto esta manhã contra a falta de condições de trabalho.

A concentração frente à escola Aida Vieira convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que em comunicado denuncia "graves problemas, decorrentes da falta de pessoal, bem como da falta de medidas para acompanhar as crianças e jovens que frequentam estas escolas".

O jornalista da TSF António Pinto Rodrigues ouviu as reivindicações de funcionários e pais de alunos.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Em dia de reinício das aulas, os diretores denunciam atrasos na libertação das verbas de 2017 por parte do governo, o que motiva dificuldades de funcionamento, com pesadas faturas energéticas que obrigam a cortar no aquecimento das salas e não deixam margem para renovar computadores e investir em material escolar, noticia o Diário de Notícias.