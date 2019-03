"Geração Europa" não vota nas eleições, mas vive espírito europeu

O almoço, na cantina, esta segunda-feira foi paelha para lembrar Espanha, mas hão de ser salsichas no dia da Alemanha. É nos jovens que está a maior taxa de abstenção nas eleições europeias, que em Águeda, por exemplo, chegou aos 70% nas últimas eleições, mas são também eles, os jovens, que reconhecem vantagens em terem nascido na Geração Europa.

Na entrada da escola as cores traduzem as bandeiras de vários países europeus e uma exposição de calçado, que pretende d

eixar pegada nas gerações mais novas. Foi coordenada por Regina Gaspar, professora de espanhol e francês na Secundária Adolfo Portela, em Águeda. A ideia foi: quantos mais países representados melhor. Socas, tamancos e chinelas minhotas do lado português, a conjugarem com calçado típico de outros pontos cardeais da Europa.

Polónia, Lituânia, Reino Unido, Grécia ou Itália estão representados em Águeda.

Ouça a reportagem na Semana da Europa em Águeda

Fomos à Secundária Adolfo Portela no dia dedicado a Espanha. No dia da semana da Europa em que na cantina se serviu paelha, mas onde as salsichas alemãs também vão marcar presença.

Paula Martins, também professora envolvida na Semana da Europa, deu-nos conta de que os países escolhidos foram aqueles que falam as línguas que se estudam na escola: inglês, francês, alemão, espanhol e, claro, português.

A semana da Europa conta ainda com um ciclo de conferências estão representados todos os quadrantes políticos.

Margarida Balseiro Lopes, presidente da Juventude Social Democrata, já nascida na geração Europa foi junto dos mais novos tentar mostrar-lhes porque devem acreditar no projeto Europeu, e sentir as dúvidas que os os jovens mais expõem. Usou a metáfora das viagens de finalistas para lhes mostrar aquilo que, na sua opinião, são vantagens de ser europeu: a livre circulação apenas com cartão de cidadão, a possibilidade de ter assistência em saúde, a moeda, entre outros aspetos mais.

Para os jovens do 11º ano, a Europa é sobretudo um lugar de livre circulação de bens e pessoas e o facto de a Europa ser um espaço de paz que destacam nas vantagens de ser europeu.

A semana da Europa foi idealizada a pensar nos alunos, mesmo que sejam poucos aqueles que já podem votar em maio. Henrique Coelho, diretor da Escola Secundária Adolfo Portela, refere que todos, quer possam votar ou não, devem preocupar-se com a realidade.