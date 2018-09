Governo louva opção por instituições de ensino do interior do país

Numa leitura dos resultados dos números de acesso ao Ensino Superior, Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destaca o crescimento da escolha de instituições no interior do país e da crescente credibilização das mesmas.

Em causa está a "confiança das famílias nas instituições de Ensino Superior para além de Lisboa e do Porto", enalteceu o governante, explicando que há um "aumento considerável de estudantes colocados em primeira opção em instituições que vão de Vila Real, a Bragança, Tomar, Évora e no Algarve".

Trata-se, acredita, de uma "tendência para o reequilíbrio interno da distribuição de estudantes, acompanhada por um reforço da nossa competição interna".

Para além dos estudantes terem optado por instituições longe dos grandes centros urbanos, Manuel Heitor sublinhou também o crescimento de mais de 20% dos estudantes estrangeiros, o que considera "importante para o atual contexto nacional, em termos da evolução demográfica e do posicionamento internacional".

Manuel Heitor reforçou ainda que os números conseguidos em universidades e politécnicos na primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior deste ano vêm "consolidar a diferenciação entre ensino politécnico e universitário", nomeadamente com formações curtas em politécnicos onde há um aumento do número de alunos.