O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior quer duplicar o número de estudantes portugueses a entrar no Ensino Superior. Entrevistado esta manhã na TSF, Manuel Heitor garantiu que o grande desafio para a próxima década será aumentar as entradas no Ensino Superior "pelo menos em 50%".

"Hoje, apenas 4 em cada 10 jovens de 20 anos participam no Ensino Superior. Em 2030, temos que ter, forçosamente, 6 em cada 10 jovens de 20 anos no Ensino Superior", declarou o ministro. "Isto requer, entre outros aspetos, mais ação social", admitiu.

Nesta entrevista à TSF, Manuel Heitor respondeu também à coordenadora do PSD para o Ensino Superior, Maria da Graça Carvalho, que defende um novo modelo de financiamento e a revisão do estatuto das universidades, para que tenham maior autonomia nas contratações.

"Esse é um desafio, no quadro europeu, particularmente crítico: mais autonomia e mais relacionamento entre o conhecimento e o emprego. Implica, necessariamente, mais arranjos colaborativos entre as empresas, os empregadores, e as instituições de Ensino Superior. O Ensino Superior não pode ser visto isolado, mas, sim, num contexto da sociedade sempre em transformação e em modernização", disse o ministro.

Esta segunda-feira, arranca a "Convenção Nacional do Ensino Superior 20/30", organizada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. O objetivo é discutir o futuro das universidades e politécnicos. A mensagem deixada pelo ministro aos reitores das instituições de Ensino Superior é de confiança. "Confiança no sistema e um otimismo responsável, para pensar o Ensino Superior num quadro de mais coesão, mais competitividade, convergindo para a Europa".

*com Fernando Alves e Paula Dias