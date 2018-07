Governo repudia acusações do sindicato, mas admite notas com base no 2.º período

O Ministério da Educação admitiu, esta sexta-feira, a existência de casos de alunos que não tiveram avaliação no 3.º período, sendo-lhes atribuída uma nota com base na classificação obtida no 2.º período do ano letivo.

O Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.) garante ter provas de avaliações fraudulentas em algumas escolas da grande Lisboa e da Beira Interior e ameaça processar o Ministério da Educação.

Em declarações à TSF, o dirigente sindical André Pestana afirmou saber de pelo menos 10 turmas em que as notas que os alunos tiveram no 2.º período foram diretamente transpostas para o 3.º período, durante a greve dos professores às avaliações.

O Ministério da Educação responde às acusações, manifestando "repúdio" pelo "ataque dirigido à idoneidade e à ética dos professores acusados de fraude".

Em comunicado, o Governo garante que as situações em causa são "pontuais" e que não existiu uma "transferência direta" de notas, mas, sim, que as mesmas foram apenas usadas como "base" para a nota final, tendo sido "discutidas, analisadas e votadas nos conselhos de turma".

"O Ministério da Educação tem reporte de casos absolutamente pontuais em que, na ausência dos elementos de avaliação do terceiro período, porque os docentes se recusaram a entregar os mesmos, as notas do segundo período - apenas referentes à(s) disciplina(s) em causa - foram usadas como base para a votação das notas finais nos conselhos de turma", indica a tutela.

O Executivo lembra ainda que até ao final desta quinta-feira, 26 de julho, "a quase totalidade dos alunos - cerca de 99,7%" tinha a sua avaliação concluída. Os "casos residuais" em que a avaliação ainda não está completa, dizem respeito a "situações em que não foi possível realizar as reuniões atempadamente, estando esses conselhos de turma a decorrer durante o dia de hoje ou já agendados".

O Ministério da Educação reafirma ainda a sua confiança plena nos professores e declara que as decisões dos conselhos de turma são tomadas de forma consciente e "com seriedade".