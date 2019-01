Governo vai rever preço da obra de reabilitação da Escola Secundária Alexandre Herculano

O Governo vai rever o preço da obra de reabilitação da Escola Secundária Alexandre Herculano. Depois de uma reunião com o presidente da Câmara do Porto, António Costa anunciou que vai ser aberto novo concurso com prazos encurtados para poder avançar com a obra "o mais rapidamente possível".

"Temos o objetivo preciso que é na próxima semana já existir uma revisão do preço dos concursos de forma que se possa, de imediato, abrir um novo concurso. Em segundo lugar, tendo em conta a revisão de preço, vai haver uma revisão da adenda do acordo entre o Governo e o município do Porto, assumindo o Estado o encargo de suportar o aumento do preço e, em contrapartida, o município do Porto assumirá o encargo de executar a segunda fase da obra, ou seja, o pavilhão - que servirá não só a comunidade escolar como toda a comunidade envolvente."

O anterior concurso - por sete milhões de euros - ficou vazio, já que os candidatos consideraram o valor muito baixo para a obra em causa.



O primeiro-ministro não revela até onde pode ir o novo preço, mas garante que o valor será conhecido dentro dos próximos dias.