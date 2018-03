Greve dos professores com adesão superior a 60%

"Esta é uma grande resposta dos professores no primeiro de quatro dias de greve", disse aos jornalistas o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), numa conferência de imprensa acompanhada pelos restantes sindicatos que convocaram a paralisação.

Mário Nogueira, da Fenprof, anuncia os números da greve em declarações registadas pela TVI

"Se o Governo não ouviu os professores na negociação vai ouvir na rua", disse Mário Nogueira, no primeiro balanço sobre a manhã de greve junto à escola Marquesa da Lorna, em Lisboa.

Na segunda-feira, sindicatos dos professores e Ministério da Educação não chegaram a acordo em relação à contagem do tempo de descongelamento das carreiras.

A tutela admite descongelar dois anos e dez meses de tempo de serviço aos docentes, enquanto estes não desistem de ver contabilizados os nove anos e quatro meses.

Como não chegaram a acordo, os professores mantiveram a greve prevista para entre hoje e sexta-feira.

A greve segue-se a uma reunião com o Governo considerada "complemente absurda" pelos sindicatos. "Não se compreende como é que na véspera de uma greve o Governo marca uma reunião supostamente de negociação para dizer que a única coisa que tinha a dizer era o que já tinha dito", afirmou Mário Nogueira.

Os sindicatos estão a ponderar "uma grande manifestação" e uma nova greve no terceiro período de aulas, caso se mantenha a posição do Governo. "Contrariamente ao que fez na restante administração pública, em geral, que foi contar todos os períodos do tempo de serviço no descongelamento, para os professores 70% desse tempo é para eliminar, o que é uma discriminação completamente inaceitável", declarou Mário Nogueira.

O Ministério da Educação divulgou na segunda-feira um comunicado em que afirma que, no processo em curso, "todos os professores veem a sua carreira descongelada e mais de 45.000 progridem de escalão ao longo de 2018".

Os sindicatos vão prosseguir a greve por regiões esta semana, hoje nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e na Madeira, na quarta-feira no Sul do país (Alentejo e Algarve), na quinta-feira na região Centro e no último dia no Norte e Açores.