Jovens universitários querem pôr crianças carenciadas a pensar em grande

"Há crianças e jovens que, pela falta de apoio que têm, acabam por não poderem ser quem realmente querem ser", afirma Mariana Bernardo, presidente do Já T'Explico e voluntária do projeto, que tem como lema "pôr as crianças a pensar em grande".

Foi para ajudar a concretizar sonhos e dar novas oportunidades a crianças cujos pais não podem pagar explicações ou dar apoio educativo em casa que um grupo de jovens da Universidade do Porto se juntou e lançou o Já T'Explico. Através deste projeto, alunos universitários dão apoio a alunos do 5.º ao 9.º ano, em regime de voluntariado.

Mariana Bernardo explica que o Já T'Explico tem uma equipa multidisciplinar: "Tanto temos explicadores das matemáticas e das ciências como explicadores com mais facilidade nas humanidades e nas letras".

Cada criança tem direito a um grupo multidisciplinar de explicadores que não é escolhido de forma aleatória, já que o projeto tenta adequar o grupo de explicadores às necessidades e ao perfil do aluno. "Uma criança um bocadinho mais extrovertida pede um tipo de explicador e uma criança mais tímida precisa de outro tipo de explicador", acredita a presidente do Já T'Explico.

Uma das conclusões a que chegou Mariana Bernardo é a de que quanto mais instável for o contexto familiar, maiores são as probabilidades de insucesso e de dificuldades no processo educativo das crianças

."Acreditamos que o nosso apoio é não só educativo, mas também emocional", conta Mariana Bernardo.

Para já, este projeto inclusivo decorre três polos de explicações no Porto e em Vila Nova de Gaia: a Escola Primária da Lomba, a Casa das Associações Juvenis do Distrito do Porto e o Fórum da Juventude e Cidadania de Vila Nova de Gaia. O objetivo é crescer e disponibilizar estas explicações a crianças de outras cidades do país.

O projeto tem atualmente 98 voluntários, mas ao longo de quatro anos, já passaram pelo Já T'Explico mais de 300 alunos universitários. Os resultados, assegura Mariana Bernardo, têm sido positivos.

"Temos um grande grupo de aprendizes que entrou no 6.º ano e agora está no 9.º e é realmente notável a diferença, não só na forma como estudam e se empenham, como na forma como encaram o seu futuro, o que é super importante, porque, muitas vezes, no ceio de famílias social e economicamente mais desfavorecidas e com mais dificuldades, este olhar para o futuro, além do dia a dia, não é muito fomentado."

Mariana Bernardo afirma que a forma mais mensurável de medir o sucesso do projeto é o facto de as crianças passarem de ano e de estarem mais felizes, mais calmas, mais serenas e com mais objetivos. "Acho que é aí que o Já T'Explico faz a diferença!"

Para saber mais sobre este projeto basta ir a www.jatexplico.pt.