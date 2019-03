Mais de 500 escolas fechadas por causa da greve, diz sindicato

Mais de 500 escolas fecharam esta quinta-feira por causa da greve do pessoal não docente, avançou a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, no Fórum TSF.

PUB

Ouça as declarações de Artur Sequeira em entrevista ao jornalista Manuel Acácio

Artur Sequeira admitiu que podem existir mais escolas a fechar durante a tarde: "Ainda não podemos dizer quantas mais é que são, porque as escolas trabalham por turnos e não sabemos quantas escolas é que vão estar fechadas da parte da tarde - que abriram de manhã e que fecham de tarde."

O sindicalista explica que "a maioria das escolas que fecharam hoje são as escolas com maior pressão, com menos pessoal e com maiores dificuldades de posicionamento".

Também no Fórum TSF, a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, garantiu que os concursos para a contratação de funcionários auxiliares, chegam às escolas a partir de sexta-feira.

Alexandra Leitão sublinhou que, apesar de ninguém ficar excluído dos concursos, há funcionários que têm caminhos diferentes para garantir a integração nos quadros das escolas.



"Quem está no quadro do PREVPAP não vai a estes concursos. Logo aí, temos um conjunto de pessoas que seguirão a sua pista própria. Por outro lado, entre aqueles assistentes operacionais que não foram ao PREVAP a maioria são assistentes operacionais que, apesar de serem suportados do Ministério da Educação do ponto de vista dos seus salários, são contratados pelas autarquias quer porque são do primeiro ciclo, quer porque são no âmbito dos contratos de execução e no âmbito dos contratos interadministrativos. O remanescente, que é uma percentagem muito menor, poderá concorrer a este concurso, mas não esgotará de todo as vagas que são, neste momento, postas a concurso."

*Com Manuel Acácio