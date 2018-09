Manuais gratuitos para alunos de Lisboa estão atrasados

A MEGA, a plataforma do Ministério da Educação que gere a atribuição dos manuais escolares aos estudantes, garante que 80% dos alunos já têm os vales para levantamento dos livros.

Este ano letivo, o Governo vai disponibilizar manuais gratuitamente para todos os cerca de 500 mil alunos do 1.º ao 6.º ano de escolaridade, que frequentam o ensino público, mas a Câmara Municipal de Lisboa decidiu também atribuir gratuitamente os manuais aos alunos do 7.º ao 12.º ano - o que está a gerar problemas nas atribuição dos vales.

Em declarações à TSF, Luís Farrajota, responsável pela gestão da plataforma MEGA, afirma que os únicos vales ainda em falta dizem respeito precisamente aos alunos das escolas de Lisboa onde é lecionado o ensino secundário.

"Como [o 3.º ciclo e o ensino secundário] têm uma combinação de disciplinas distinta, mais complexa, as escolas respetivas carecem de um tempo maior de validação desses dados", justifica o responsável.

"Estamos a interagir diretamente com estas escolas de Lisboa, no sentido de agilizarmos o processo quanto antes", garantiu, no entanto, Luís Farrajota.

A uma semana do arranque do novo ano letivo, são cerca de 400 mil os alunos que já receberam os vales para o levantamento dos livros escolares.



O Ministério da Educação garante que não há registo de problemas quanto ao funcionamento da plataforma.

Para aceder aos vales, os encarregados de educação devem entrar na plataforma através do site www.manuaisescolares.pt , onde lhe é atribuído um vale (que pode ser descarregado numa aplicação móvel ou impresso e entregue nas livrarias aderentes).



A plataforma deverá estar ativa até ao final de outubro, para garantir que todos os alunos têm acesso aos manuais gratuitos, mesmo que após o arranque do ano letivo.