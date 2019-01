Matemática com humor? Sim, é possível!

Para muitos alunos a Matemática pode ser uma anedota e continua a ser encarada, pela maioria, como uma das disciplinas mais difíceis, transversal a qualquer nível de escolaridade.



Um grupo de professores de Matemática da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), do Instituto Politécnico de Viseu, em parceria com um colega espanhol, criou um livro de tarefas para a sala de aula, com o objetivo de ensinar a disciplina com humor.

A ideia é que os alunos compreendam as tarefas pelo seu lado mais divertido, mas não quer com isso que o professor de Matemática passe a ser uma espécie de animador. O livro em formato digital está agora também em inglês e está disponível de forma gratuita na Internet, no repositório da instituição.

Ouça a reportagem sobre o livro "Humor no ensino da Matemática"

Cada tarefa parte de uma tira de banda desenhada comercial.

Conjugar o humor e a cognição pode ser a combinação certa para a aprendizagem da Matemática.

Luís Menezes, professor na ESEV e um dos autores do livro, refere que tudo partiu de um interesse pessoal pelo humor, de um projeto já existente na instituição, e da colaboração com o colega espanhol Pablo Flores.

Das funções, às frações, passando pelos ângulos. No total são 15 tarefas de Matemática compiladas em livro e com recurso ao humor. Na reportagem áudio poderá ouvir dois exemplos concretos dados pelo docente.

O livro "Humor no ensino da Matemático" começou no formato papel ainda em 2017. Passou a ebook e foi agora traduzido para inglês. Contém tarefas matemáticas que levam os alunos a rir, mas sobretudo a pensar.

Um humor acessível a todos, sem que o professor tenha de ser "engraçadinho".

Algumas destas tarefas que aparecem no livro "Humor no Ensino da Matemática" já foram aplicadas pelos professores da Escola Superior de Educação de Viseu em escolas do ensino básico.