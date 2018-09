MathGurl... a youtuber que só vê Matemática à frente

Estatura baixa, corpo franzino, sorriso rasgado. Inês Guimarães agiganta-se no palco. Basta que o tema seja a Matemática. Tem o discurso bem estudado, que despacha rápido, interagindo com o público. Desta vez tem à frente estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto.

De vez em quando Inês atropela-se nas palavras. Para e retoma a palestra de imediato. A estudante de 20 anos, frequenta o curso de Matemática, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Entrou com média de 19.7 valores. O gosto pela disciplina é de sempre, mas foi no sétimo ano que se cruzou com um professor que a motivou a dar mais de si, e a ser cada vez melhor. Seguiu-se outro professor de Matemática que deu continuidade a esta forma de estar. No 12º ano deu um passo em frente. Criou um canal no YouTube, "porque tinha muito tempo livre".

Inês Guimarães usa o canal para comunicar e divulgar Matemática. Cada vídeo tem um guião, com espaço para momentos de improviso e a linguagem é informal. Com 50 mil subscritores, o vídeo que mais brilha no canal é sobre a sequência de Fibonacci. Significou um ponto de viragem, com cada vez mais pessoas interessadas no seu trabalho.

Ouça a reportagem da jornalista Sónia Santos

Palestras, um livro, um canal na internet, o curso universitário: a vida de Inês multiplica-se em tarefas, que têm um denominador comum - a Matemática. A única opção que sempre quis para o seu futuro com muitas opções à vista.

Ao fim de uma hora, a palestra, no ISEP, termina. Mais uma que Inês dá, onde encontrou alunos da mesma idade atentos a tudo o que dizia. Com os colegas e professores da sua faculdade - diz que encontra quem a compreenda e quem seja indiferente, mas quase todos sabem quem é a MathGurl.