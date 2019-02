Ministério vai contratar mais mil funcionários para as escolas

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, anunciou em direto no Fórum TSF que o ministério da Educação vai contratar mais mil funcionários para as escolas portuguesas.

"Nós vamos já hoje autorizar - e isto está a ser trabalhado com as Finanças há algum tempo - a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas. Mais mil assistentes operacionais."

Alexandra Leitão sublinha que estes funcionários não terão vínculos precários com os estabelecimentos de ensino, mas sim um contrato de trabalho por tempo indeterminado.

"Sublinho que são assistentes operacionais a contratar a tempo indeterminado. Não estamos a falar nem de tarefeiros nem de contratos a tempo parcial. Estamos a falar de pessoas que entrarão nos quadros da Função Pública em contrato por tempo indeterminado."

Esta medida do ministério da Educação e do ministério das Finanças surge na sequência das queixas apresentadas por várias escolas que não têm funcionários suficientes para as necessidades dos estabelecimentos.

Filinto Lima, da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, saúda a iniciativa, mas sublinha que esses funcionários devem entrar em funções o mais rapidamente possível.

"Estes mil funcionários são bastante importantes, mas é importante também que a sua chegada se processe a um ritmo de cruzeiro, rápido. Não estou a vê-los a chegar só em setembro do próximo ano letivo. O problema é de agora não é daqui por meio ano. O que eu peço é que este processo concursal seja, de facto, rapidamente realizado, porque esses funcionários serão muito bem-vindos às nossas instituições de ensino."

