Ministro defende propinas pagas por empresas para diminuir "custos diretos das famílias"

"Temos, sobretudo, de estimular e provocar os empregadores a incentivarem a formação ao longo da vida. Não é algo que se faz por decreto, é algo que se faz com empresas, com empregadores e com a administração pública", defendeu o governante em declarações à agência Lusa, à margem de uma conferência sobre a política europeia para o espaço, em Bruxelas.

Numa altura em que se discute o fim das propinas, Manuel Heitor defendeu "a necessidade de alargar a penetração do ensino superior em Portugal", deixando de estar apenas centrada em licenciaturas.

"Isso requererá, na próxima década, reduzir os custos diretos das famílias, ao mesmo tempo que modernizamos e transformamos gradualmente a estrutura, quer de financiamento, quer de operação", acrescentou o governante, sugerindo a aposta em cursos de pós-graduação e de mestrado.

A seu ver, urge "estimular uma estrutura do ensino superior que deixa de estar focada na formação inicial para diversificar e especializar em muitas áreas, sobretudo, na área da pós-graduação, o que tem consequências importantes para alterar a estrutura de financiamento das instituições de ensino superior".

Isto porque, atualmente, "o ensino superior em Portugal tem uma estrutura de financiamento baseada, sobretudo, na formação inicial porque [Portugal] tem a população estudantil mais jovem da Europa, com uma idade média dos estudantes de 25 anos, o que compara, noutros países do norte da Europa, com 41 anos", observou.

Para Manuel Heitor, o "grande desafio da sociedade portuguesa" é, assim, passar-se para "uma estrutura de financiamento obviamente diferente e também [para] uma maior contribuição quer daqueles que beneficiem diretamente, quer sobretudo dos empregadores".

Ainda assim, garantiu que o Estado vai "continuar a financiar o ensino superior".

O fim das propinas tem vindo a ser defendido por dirigentes do PS, do BE, do PCP.

Sobre esta questão, o Presidente da República, Marcelo da Rebelo de Sousa, já disse concordar "totalmente" com a ideia de se caminhar para o fim das propinas.

Na conferência desta terça-feira, em Bruxelas, Manuel Heitor interveio numa mesa-redonda sobre a estratégia europeia para o espaço e o novo programa europeu do setor para 2030.

Falando à Lusa no final da sessão, o também responsável pela pasta da Ciência sublinhou a aposta de Portugal na área do espaço, nomeadamente com a criação até março deste ano de uma agência espacial, com sede na ilha de Santa Maria e instalações em Lisboa, bem como com o novo centro internacional de investigação dos Açores.

"Aí irá surgir grande parte da atividade de novos negócios, de novas empresas, o que irá criar emprego", adiantou.