Ministro não se compromete com prazo para retomar negociações com os professores

O ministro da Educação não se compromete com prazos para retomar as negociações com os sindicatos dos professores. Ouvido na comissão parlamentar de Educação, Tiago Brandão Rodrigues garante que o Governo não deixará de respeitar a vontade do parlamento e do Presidente da República.

"Negociaremos atempadamente, oportunamente, com os sindicatos, com a transparência e boa-fé negocial a que já habituámos as organizações sindicais. Quero dizer também que Orçamento do Estado de 2019 é válido todo o ano de 2019 e nós temos calendário de execução desse Orçamento do Estado com responsabilidade e tendo sempre em conta que é importante poder cumprir esse Orçamento do Estado."

Tiago Brandão Rodrigues dá, contudo, sinais de pouca pressa até porque, recorda, a despesa da recuperação do tempo de serviço além dos três anos não está prevista no Orçamento do Estado para este ano.



"O programa eleitoral, o programa de governo, contempla - e não nos podemos esquecer - somente o descongelamento das carreiras, não contemplava a recuperação do tempo congelado entre 2011 e 2017. Nesse sentido, nós entendemos que era importante mitigar as consequências desse congelamento e temos trabalhado para que, efetivamente, possamos chegar a um bom porto."