No último dia para o regresso às aulas, ainda há três escolas fechadas em Évora

Mais de 1.500 alunos estão sem aulas em Évora. Por falta de assistentes operacionais não abriram portas as escolas André de Resende, Manuel Ferreira Patrício e Conde de Vilalva.

"Faltam 31 funcionários que são essenciais para garantir as questões de funcionamento e segurança nas escolas", adianta o presidente da câmara de Évora, exemplo de um problema reportado por vários diretores dos agrupamentos escolares naquele que é o último dia para o regresso às aulas.

O autarca explica que a câmara Municipal denunciou o contrato de delegação de competências que tinha com o Ministério da Educação (ME) porque concluiu não ter recursos humanos para o cumprir. Segundo Carlos Pinto de Sá, cabe ao ME a contratação desses funcionários.

O autarca sublinha que estes problemas não são novos, arrastam-se há três anos. No entanto, apesar da discordância com o Ministério, admite disponibilizar funcionários para as escolas necessitadas num período de transição, que poderá ir até janeiro do próximo ano "a fim de evitar instabilidade na abertura do ano letivo".

"Este problema vem de trás, já estávamos com problemas gravíssimos de segurança e de funcionamento das escolas", garante o presidente da câmara de Évora. O autarca dá o exemplo do que aconteceu o ano passado quando, pela falta de um assistente operacional, as crianças com necessidades educativas especiais foram obrigadas a ficar em casa porque não havia ninguém para substituir o funcionário.

Ou quando existia apenas um funcionário para acompanhar 700 alunos. "Fomos procurando responder até ao limite a estas situações" mas tudo se continuava a degradar."

"A câmara não tomou uma posição irresponsável, aceitámos fazer um acordo de transição para causar a menor instabilidade possível", diz Carlos Pinto de Sá. "Tudo depende também da vontade do Ministério da Educação mas acredito que esta semana haverá condições para resolver o assunto", garante.