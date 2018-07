Notas dos exames nacionais descem a Português e Matemática

As notas dos alunos portugueses nos exames nacionais do Ensino Secundário mostram uma descida nos resultados a Português e a Matemática.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Educação, a nota média a Português, entre os alunos internos, foi de 11 valores (menos uma décima que os 11,1 alcançados em 2017). Já no exame de Matemática A, a nota desce para 10,9 (menos seis décimas que os 11,5 registados no último ano).

Apesar de tudo, a pior média é mesmo a do exame de História A, que só por uma décima não está em território negativo - 9,5 valores.

Além destas três disciplinas, as notas também desceram em História da Cultura e das Artes (9,6 valores), Literatura Portuguesa (10,3) Inglês (11,3), Economia (11,3), Geometria Descritiva (11,4) e Matemática B (12,2).

No sentido inverso, houve uma melhoria da média das notas nas disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (10,2), Física e Química (10,6), Biologia e Geologia (10,9), Filosofia (11,1 valores), Geografia A (11,6), Francês (12), Latim (12,1), História B (12,3), Português Língua Não Materna (14), Espanhol (14), Alemão (14,1).

A melhor média diz respeito a um exame que não foi realizado no ano passado, Português Língua Segunda, em que o resultado foi de 14,4.

A disciplina com a maior taxa de reprovações é mesmo Matemática A, com 14% dos alunos a chumbar. Já Português Língua Não Materna, Português Língua Segunda e Desenho foram as que tiveram menor percentagem de reprovações, com 0% de 'chumbos'.