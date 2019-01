Há vontade, mas a obra não nasce. Pais e diretor da Escola Alexandre Herculano preocupados

A autarquia anunciou esta quinta-feira que das 14 empresas interessadas na obra nenhuma chegou a apresentar uma proposta. No entanto, Manuel Lima, o diretor da Secundária Alexandre Herculano, sublinha que este concurso representa a certeza de que a obra será realizada.

"Creio que a tutela em articulação com a Câmara Municipal do Porto irão diligenciar no sentido de assegurar a realização das obras. Para nós é o adiamento das nossas expectativas e do nosso trabalho. Vamos aguardar, com esperança, que isto se resolva o mais rapidamente possível."

Há cerca de dois anos a escola teve que ser fechada porque chovia nas salas de aula e alguns alunos foram transferidos para outras escolas do agrupamento. Manuel Lima afirma que na Alexandre Herculano têm as condições mínimas, mas os alunos são prejudicados.

"A escola sofreu uma intervenção de cariz paliativo, houve cobertura de tetos e impermeabilização. Tem condições de segurança, mas não tem conforto. É fria, precisa de uma intervenção profunda e há condicionalismos relativamente à implementação de metodologia de trabalho pedagógico, que são condicionados pelo facto de o edifício ser antigo."

O diretor da Secundária Alexandre Herculano vai pedir esclarecimentos ao Ministério da Educação.

A TSF também ouviu o representante dos pais. Fernando Barbosa está apreensivo, mas confiante de que a obra vai concretizar-se. Só não se sabe quando.

"Isto condiciona a normal logística do estabelecimento de ensino, não é uma boa notícia para os alunos, para os pais, professores, funcionários. Temos a consciência de que isto vai arrastar-se ainda mais no tempo. Mas estamos confiantes de que as obras vão ser efetuadas, não sabemos é quando".

A Associação de Pais vai esperar para ver o que acontece nas próximas semanas e só depois decide se avança com alguma iniciativa para acelerar o início das obras de requalificação desta escola na cidade do Porto.

O Ministério da Educação já assumiu que a requalificação da Alexandre Herculano "é uma prioridade para o Governo" e prometeu trabalhar "afincadamente" para que as obras sejam feitas no "mais breve prazo possível".

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, divulgou esta quinta-feira em comunicado, que o concurso público para as obras de requalificação não tinha tido qualquer concorrente, anunciando que devolveu o assunto ao Governo para que este pudesse tomar as "competentes decisões sobre a manutenção e reabilitação" daquela instituição de ensino público.