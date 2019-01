Pais organizam cordão humano em escola de Cascais com risco de exposição a amianto

Os pais dos alunos da Escola Secundária de Cascais vão fazer um cordão humano, na próxima quarta-feira, para alertar sobre o estado em que ficou um edifício vizinho do estabelecimento de educação após explosões realizadas durante as obras.

A Federação das Associações de Pais lembram que o problema da libertação de partículas de amianto afeta os alunos mas também os habitantes da zona, razão pela qual pedem que pais, avós e munícipes se juntem ao cordão humano.

Os pais ficaram preocupados com a situação depois de as obras em causas terem agravado a existência de partículas de amianto, mas também pelo facto de as explosões terem causado danos estruturais que representam perigo de desmoronamento.

A Associação de Pais tem mantido o contacto com a direção as escola para que seja possível obter uma autorização para contratar uma empresa que efetue as análises necessárias, com o intuito de haver uma resposta fidedigna sobre esta questão.

LEIA MAIS:

- A escola onde os alunos têm medo que amianto lhes caia em cima da cabeça

- Autoridades avaliam risco de exposição a amianto em escola de Cascais. DGS pede calma