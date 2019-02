Preocupada com ameaças dos professores, CONFAP pede "capacidade" para negociar

A Confederação das Associações de Pais está preocupada com as ações de protesto que os sindicatos dos professores admitem tomar na luta pela recuperação do tempo de serviço congelado. O líder da Fenprof, Mário Nogueira, admitiu esta quarta-feira um boicote às aulas do 12º ano durante o terceiro período ou às avaliações de final do ano.

Em declarações à TSF, o presidente da CONFAP, Jorge Ascensão, faz um apelo à capacidade de negociação de ambas as partes - Governo e professores - para que os alunos não saiam prejudicados.

"Espero sinceramente que, entre todos, haja a capacidade de conseguir proteger e garantir que as escolas - e particularmente as crianças e os jovens - possam terminar o ano letivo com tranquilidade e possam ver recompensado todo o esforço e trabalho que foi desenvolvido durante o ano com os seus professores, famílias e todos aqueles que os apoiaram. Obviamente estamos nessa expectativa e com essa preocupação. Continuaremos a fazer esta nossa intervenção nos locais próprios para ver se é possível, de facto, evitar uma situação" nefasta para o normal decurso do ano letivo.

O representante dos pais assinala a importância de todos entenderem que um protesto extremado acabará por ter um efeito irreversível na vida dos estudantes afetados. Jorge Ascensão relembra que esta é uma situação para a qual a CONFAP tem alertado "ano após ano", sublinhando que "já em 2013 aconteceu o mesmo."

"É tão grave como em outras situações em que várias entidades se têm pronunciado. Aquilo que queremos é que haja capacidade negocial para se poderem evitar estes acontecimentos. Estamos a acompanhar e iremos tentar ver como é que isto vai evoluindo", garante o presidente da CONFAP.

Para além deste acompanhamento, Jorge Ascensão garante que as preocupações das famílias serão manifestadas também junto do ministério da Educação e do Presidente da República, numa reunião que já foi solicitada.

