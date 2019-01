Primeiro dia de aulas começou com escola fechada em Braga

O primeiro dia de aulas do segundo período não arrancou com normalidade na Escola Secundária de Maximinos, em Braga, devido à greve dos auxiliares.

Depois de as férias de Natal terem terminado, os alunos regressaram para o início das aulas mas a escola estava cerrada e assim permaneceu até às 10h30, altura em que os funcionários começaram a trabalhar.

Apesar da abertura das portas, os assistentes insistem na contratação de mais trabalhadores.

Orlando Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, explica que a maior preocupação tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais, já que por falta de auxiliares estes alunos não são acompanhados como deviam ser.

Orlando Gonçalves justifica as razões da greve dos assistentes

A Escola secundária de Maximinos, em Braga, tem cerca de 400 alunos e os assistentes não são suficientes para a quantidade de alunos com necessidades especiais, razão pela qual se exige a contratação de mais funcionários.